共栄タンカーは一時ストップ高の水準となる前営業日比３００円高の１６９０円に買われ、２００９年以来の高値水準に浮上した。イラン革命防衛隊が２日、ホルムズ海峡を封鎖したと明らかにした。通過する船舶に対して攻撃すると警告を発している。海上輸送面での混乱が拡大するとの警戒感が強まるなかにあって、株式市場においてはタンカー運賃上昇の思惑が広がっているもよう。過去にホルムズ海峡の封鎖の懸念が広が