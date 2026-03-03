ＫＬａｂが急反発している。２日の取引終了後、２月２４～２７日にビットコイン（ＢＴＣ）及び純金上場信託（現物国内保管型）を追加で取得したと発表しており、買いが集まっている。ビットコインは６６９１万９２８４円で６．４１ＢＴＣ、純金信託は４６７９万３１０３円で１８９２口を購入した。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS