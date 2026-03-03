午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１１、値下がり銘柄数は１４６７、変わらずは１２銘柄だった。業種別では３３業種全てが下降。値下がりで目立つのは輸送用機器、石油・石炭、空運、繊維、電気機器、ゴム製品など。 出所：MINKABU PRESS