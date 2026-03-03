大王製紙が反発。株価は一時７％近い上昇となり、全体相場が下落するなか逆行高となっている。大和証券は２日、同社株の投資判断を「３（中立）」から「２（アウトパフォーム）」に引き上げた。目標株価は９００円から１３５０円に見直した。値上げ効果などで業績改善の道筋がみえてきたことを評価している。同証券では２６年３月期の連結営業利益は前期比２．４倍の２４０億円を予想しており、２７年３月期は３３０億円を