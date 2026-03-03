ユタ・ジャズ vs デンバー・ナゲッツ日付：2026年3月3日（火）開催地：デルタ・センター（Salt Lake City）最終スコア：ユタ・ジャズ 125 - 128 デンバー・ナゲッツ NBAのユタ・ジャズ対デンバー・ナゲッツがデルタ・センター（Salt Lake City）で行われた。 第1クォーターはユタ・ジャズがリードし34-33で終了する。第2クォーターは両チーム譲らず67-