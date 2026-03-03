MLB通算28勝の投手、そして韓国人の血がたぎる「青き目の太極戦士」が、韓国代表としての初登板で好投を披露した。【写真】大谷に「わざとぶつける」韓国投手の問題発言デーン・ダニングは3月3日、京セラドーム大阪で行われているオリックス・バファローズとの強化試合で先発登板し、3回を投げて3被安打、無四球、1奪三振、無失点を記録した。2016年の新人ドラフト1巡目でワシントン・ナショナルズから指名されたダニングは、マイ