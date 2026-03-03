ブライトンがイングランド人FWダニー・ウェルベックの契約延長オプションを行使したようだ。3日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。マンチェスター・ユナイテッドやアーセナルを経て、2020年からブライトンでプレーしているウェルベックはここまで公式戦通算191試合に出場し48ゴール17アシストをマーク。昨シーズンのプレミアリーグではキャリア17年目にして初の二桁得点を達成すると、今シーズンもここまで公式戦30試合