3日14時現在の日経平均株価は前日比1696.16円（-2.92％）安の5万6361.08円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は111、値下がりは1467、変わらずは12と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。 日経平均構成銘柄の値上がりは6銘柄にとどまり、219銘柄が下落。マイナス寄与度トップはファストリ で、1銘柄で日経平均を249.49円押し下げ。以下、ＴＤＫ が107.05円、東エレク が101.28円、アドテスト