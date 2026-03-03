日本女子ゴルフツアーの今季開幕戦となる「ダイキンオーキッドレディス」は5日、沖縄県の琉球ゴルフ倶楽部で開催される。注目は2024年、25年大会連覇の岩井千怜。日本よりも早く開幕し、3試合に出場した主戦場の米ツアーでは好調な滑り出しを見せ、3連覇の期待を大いに感じさせている。 ■昨季国内最終戦とホンダLPGAタイランドで2位 2月19日から開催された、ホンダLPGAタイランドでは、世界ランク1位のジ