オリックスとの強化試合野球日本代表「侍ジャパン」は2日、オリックスとの強化試合（京セラドーム）に3-4で敗れた。大谷翔平投手（ドジャース）の打席では、米記者が強烈に感じた文化の違いを指摘している。打席に入った大谷。満員の京セラドームが静寂に包まれた。直後、鳴り物をつかった応援が始まり、球場の熱気が高まった。米大リーグ公式サイトのマイケル・クレア記者は自身のXに実際の映像を公開。「日本でオオタニを