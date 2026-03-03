俳優の菊川怜（48）が3日放送のフジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金前11：50）に生出演。天才だと感じた業界関係者を語った。【写真】温泉での入浴ショットを公開した菊川怜この日は「東大・京大徹底比較SP！」と題し、東京大学出身の菊川に加えて伊沢拓司、京都大学出身の辰巳琢郎がゲスト出演。特殊な文化と勉強法、意外な苦労を語った。その中で菊川は「天才が認めた天才」というトークテーマで、黒柳徹子（92）