シンガポールでの大会で優勝バドミントンの田口真彩（ACT SAIKYO）が、五輪2大会連続銅メダルの渡辺勇大（J-POWER）とのペアで現地時間1日、シンガポールで開催された「シンガポール・インターナショナル・チャレンジ 2026」の混合ダブルスで優勝した。自身のインスタグラムでも報告すると、ファンから称賛の声が集まっている。田口は1位の表彰台に腰かけて、渡辺と並ぶ2ショット写真を公開。「シンガポール・インターナショナ