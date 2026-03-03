韓国の5人組ガールグループ・fromis_9が、4月1日にリリースするJAPAN 1st EP『LIKE YOU BETTER (Japanese ver.)』のジャケット写真と新アーティスト写真を公開した。【写真】fromis_9『LIKE YOU BETTER (Japanese ver.)』通常盤＆初回盤のジャケット「Supersonic」「DM」「WE GO」など“億超え”の総再生回数を誇る代表曲を持ち、先日、韓国、アメリカ、日本など12都市17公演にわたって開催したワールドツアーを完走したばかり