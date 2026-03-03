Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）、俳優の綾瀬はるか、浜辺美波、鈴木亮平が3日、都内で行われたキリンビールの『キリングッドエール』5,000万本突破！“大反響”御礼発表会』に参加。“グッドエールポーズ”の記憶があいまいになった共演者に、大森がツッコミを入れた。【動画】Mrs. GREEN APPLE大森元貴、綾瀬はるかの天然っぷりにツッコミ連発「キリングッドエール」は昨年10月7日に