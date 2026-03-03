◇WBA世界バンタム級挑戦者決定戦同級1位 ノニト・ドネア(フィリピン)＜10回戦＞同級4位・増田陸(帝拳)（2026年3月15日横浜BUNTAI）プロボクシングWBA世界バンタム級4位の増田陸（28＝帝拳、9勝8KO1敗）が3日に都内のジムで、同級1位の元世界5階級制覇王者ノニト・ドネア（43＝フィリピン、43勝28KO9敗）とのWBA同級挑戦者決定戦へ向けた公開練習を行った。シャドーボクシングを披露した後、大和心トレーナーを相手にした