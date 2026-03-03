3日（火）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズは、28日（土）に有明コロシアムで開催されるSVリーグ男子第19節日本製鉄堺ブレイザーズ戦 GAME1において、声優の大塚明夫さんがゲスト出演することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 大塚さんはこれまでアニメや吹き替えなどで幅広く活躍し、数多くの有名作品に出演している。代表作は「攻殻機動隊 SAC_204