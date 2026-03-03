ロックバンドのポルノグラフィティが新曲「はみだし御免」（ソニー）を出した。江戸時代の消防組織「火消（ひけし）」の世界を描いた放送中のアニメ「火喰鳥（ひくいどり）羽州ぼろ鳶（とび）組」のオープニング曲でもある今作では、死と隣り合わせの火事場に生きる男たちの勇敢さと、その裏に隠れた葛藤が描かれている。（宍戸将樹）作詞・作曲を担当した新藤晴一（ギター）は、今村翔吾の原作小説を読んで制作にあたった。