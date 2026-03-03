お笑い芸人の小籔千豊（51）が、2日放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」に出演。コンビ解散後、よしもと新喜劇に所属するまでの経緯を語った。小籔は「解散するって半年ぐらい前から『もうそろそろ結婚しようか』って、で一緒に住んだことないから同棲しようかってなって。家探している途中に相方に辞めるって言われて。普通の仕事させてもらおうと、安定するから。この世界辞めようと思って、嫁はんにプロポーズして