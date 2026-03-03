俳優鈴木亮平（42）が3日、都内で「『キリングッドエール』5000万本突破！“大反響”御礼発表会」に登場した。キリンビールが昨年発売した「キリングッドエール」のブランドリーダーを務めており、出演する新テレビCMがこの日、解禁された。発売から3カ月で5000万本突破と好評で「友達からグッドエールおいしいねって連絡もらったりして、こっちがうれしくなっちゃいますね」と反響の大きさを実感している。乾杯の発声とともに会場