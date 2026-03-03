春の新生活シーズンに向けて、BRUNO（ブルーノ）がおすすめのアイテムを集めた展示会を開催しました。キッチン家電から生活家電、美容家電、インテリア雑貨まで、ブランドらしい温かみのあるデザインと実用性を兼ね備えたラインアップが勢ぞろい。ひとり暮らしを始める人や生活をアップデートしたい人に向けた“ちょうどいい”アイテムをチェックしてきました。 小さなキッチンでも“映える＆使える”BRUNOのキ