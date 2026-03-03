東芝ライフスタイルは3月3日、冷凍冷蔵庫の新シリーズ「フリーザ」（FREEZA）を発表した。大容量冷凍室を本体中央に設置するなど、冷凍室の利便性と冷凍食材の品質保持性能を追求した。野菜室を本体中央に設置した「ベジータ」（VEGETA）に並ぶ主力シリーズと位置づける。586リットルの「GR-A590WFS」と、535リットルの「GR-A540WFS」の2機種をラインナップする。いずれも6ドアのフレンチドアタイプ。価格はオープンで、発売は4月