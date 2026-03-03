アイシークリニックを運営する鉄結会は2026年3月2日、花粉シーズンの肌トラブルに関する実態調査の結果を発表した。調査は2026年2月9日〜18日、花粉シーズンに肌荒れを経験したことがある全国の20〜50代の男女300名を対象に、インターネット調査で実施したもの。○約7割が「花粉シーズンに肌荒れ悪化」花粉シーズンに肌荒れが悪化すると感じるか花粉シーズン2〜5月頃に肌荒れが悪化すると「かなり悪化する」「やや悪化する」と回答