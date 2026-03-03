2025年にアメリカの「ナショナル ジオグラフィック」が発表した「2026年に行くべき世界の旅行先」に選ばれた山形県。酷寒の猛吹雪のなか、蔵王温泉街や樹氷原を歩き回り、山形牛などグルメ店を訪ねるというロケが2026年3月2日放送のバラエティー番組「帰れマンデー見っけ隊！！」（テレビ朝日系）で紹介された。なかでも70歳の郷ひろみさんの鉄人ぶりが注目を集めた。「郷さんを守れ！」宮川大輔さんが「ここ10年で一番過酷なロケ