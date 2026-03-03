長友佑都が森保監督とのエピソードを明かしたFC東京は3月3日、7日の明治安田J1百年構想リーグ第5節の横浜F・マリノス戦に向けて公開練習を行った。今日で6月に開幕する北中米ワールドカップまでちょうど100日。5度目のW杯出場を目指すDF長友佑都が練習後の取材に応じ、「ここから確実にW杯に行く。それを皆さんにお見せするだけ」と力強い言葉を残した。雨降る小平練習場で黙々とサッカーに向き合う39歳。トレーニングでは「そ