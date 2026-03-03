東かがわ市役所(資料) ふるさとで働きませんか？香川県東かがわ市の企業が集まり、若者らの地元就職を促進しようと、香川労働局などが3月10日午後1時30分～3時30分、面接会と説明会を開催します。会場は、東かがわ市交流プラザ（東かがわ市役所近く）です。 東かがわ市の企業25社程度が参加予定です。中途採用希望者（東かがわ市へのUIJターン希望者含む）、2026年3月に大学卒業予定者、2027年3月に大学や高