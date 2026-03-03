俳優の福原遥が3日、都内で行われた『ブルガリ アンバサダー 就任記者発表会』に登壇。“新生活”を始める人へエールを送った。【全身ショット】綺麗すぎる…真っ白なドレス姿の福原遥ブランドアンバサダーに就任した福原は「世界中で愛されているブルガリのアンバサダーをさせていただけるのはすごくうれしいですし、光栄に思っています」とにっこり。「ブルガリのような美しさ、輝かしさ、真の強さ、前向きなエネルギーを持