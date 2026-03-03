外国人政策を担当する小野田大臣は、外国人による土地取得などのルールを検討する有識者の会議をあす(4日に)初めて開くと発表しました。小野田紀美・外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣「今般の検討会では安全保障、国際関係、土地政策などに精通した有識者にご参画をいただくこととしておりまして、規制のあり方について検討を深めていただくことを期待しております」日本はWTO(世界貿易機関)加盟国が結ぶGATS(サービス貿易