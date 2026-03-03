現在リーグ・アンでは首位、UEFAチャンピオンズリーグ(CL)でもラウンド16進出を決めているパリ・サンジェルマン(PSG)。一見すると順調なようにも見えるが、内情は必ずしもそうではないようだ。PSGのOBで2004年から2009年にかけて同クラブに在籍したジェローム・ロタン氏は、フランスメディア『RMC Sport』の取材に応じた際、同氏がチーム関係者から聞いたというチーム内の様子について以下のように語った。「ロッカールームの雰囲