2015年に千葉県の成田山新勝寺などに油のような液体をまき、逮捕状が出ているアメリカ在住の日本人医師の60代の男について、警察があすにも逮捕する方針であることがわかりました。この事件は2015年、千葉県の成田山新勝寺と香取神宮で国の重要文化財などに油のような液体がまかれ、警察は建造物損壊の疑いでアメリカ在住の日本人医師の60代の男の逮捕状を取っていたものです。捜査関係者によりますと、近く、男の身柄は日本側に引