原発から出るいわゆる「核のごみ」の最終処分場の選定をめぐり、経済産業省が東京・小笠原村に3日午後、文献調査の実施に向けて申し入れを行うことについて、東京都の小池知事は取材に応じ「（小笠原村の）渋谷村長がどのような対応をされるのかについては、東京都として注視していきたいと思っております」と述べました。