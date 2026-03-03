３月３日付で定年解散となる栗東の西園正都厩舎は、この日、雨が降りしきる栗東トレセンで最後の一日を迎えた。厩舎に所属した時期も長く、フリーとなってからも支え続けた酒井学騎手も駆けつけ、全スタッフで記念写真に納まった。「まだ午後に移動する馬も１頭いるし、本当に馬がいなくなってから、実感してくるんですかね」と西園正調教師は笑顔。１９９８年春の開業から２８年がたっての解散に終始、明るい表情だった。調