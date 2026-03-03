流通経大は３日、サッカー部で部員が違法薬物を使用している疑いがあると情報提供があり、調査の結果、５人が使用を認めたと発表した。茨城県警が捜査している。大学は午後に記者会見を開き説明する。大学によると、２月２４日に特定の男子部員が違法薬物を使用している疑いがあるとの情報提供を受け、薬物検査や調査を実施。２７日に県警に相談し、２８日に男子サッカー部寮が家宅捜索を受けたという。現在、チームは活動を