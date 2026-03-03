◇強化試合韓国―オリックス（2026年3月3日京セラドーム）韓国代表のシェイ・ウィットコム内野手（27、アストロズ）が待望の一発を放った。オリックスとの強化試合に「6番・三塁」で先発出場。5回に左腕・山田の変化球を完ぺきに捉えて左中間スタンドにソロを突き刺した。この日は序盤から韓国打線がオリックス投手陣から得点を重ね、打線の中軸として期待されるウィットコムも続いた。7日に韓国と対戦する日本にとっ