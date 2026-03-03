春本番を楽しもう♪ ステンレスボトル＆タンブラー「SAKURA2026 3WAYステンレスタンブラーSTANLEYシャイニーエアリーブルーグラデーション」414ml 5200円春の青空を思わせる淡いブルーのグラデーションに、きらめくパール加工を施した3WAYステンレスタンブラー。フタのカバーパーツを回転させると「直接飲む」「ストローをさして飲む」「飲み口を閉じる」3通りの使い方ができて、さまざまなシーンに合わせて使えます。「SAKURA2026