天満屋岡山店 3月3日は「桃の節句」です。春の訪れを感じてもらおうと、岡山市の百貨店でかわいい桃の花が咲いた「枝」が配られました。 鮮やかに色づいたピンク色の花。岡山県内の農園で剪定した桃の枝です。 桃の実を育てるのには不要で普段は捨てられる枝ですが、天満屋岡山店では桃の節句に合わせて毎年、来店客にプレゼントしています。 （店員）「桃の節句で桃の花をお配りしています」 桃の節句にか