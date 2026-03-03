【RC サーキットフェンスセット】 3月発売予定 価格：10,780円 京商はRCアクセサリー「RC サーキットフェンスセット」を3月に発売する。価格は10,780円。 「RC サーキットフェンスセット」は400mmと840mmの2種類の長さをもち、まるで鉄道のレールのようにジョイントできる設計になっている。コーナー部分に使用する400mmフェンスは