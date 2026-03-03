松下奈緒が主演するドラマ「夫に間違いありません」（カンテレ・フジテレビ系）の第9話が、2日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）本作は、主人公・朝比聖子（松下）が夫の遺体を誤認し、保険金を受け取った後に、死んだはずの夫が帰還するところから始まるヒューマンサスペンス。いずみ（朝加真由美）のとっさの行動で、なんとか一樹（安田顕）を逃がすことができたものの、天童（宮沢氷魚）に生きている一樹の姿