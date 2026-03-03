ロッテのアンドレ・ジャクソン投手が4日に静岡県草薙総合運動場野球場で行われる楽天とのオープン戦に先発する。DeNAから移籍した右腕は今春3度目のマウンド。2月18日の広島戦（コザ）は2回1安打無失点、同25日のオリックス戦（SOKKEN）は3回2安打1失点と、ここまで順調に調整を進めており、「今回は3回目の実戦登板になるけど、特別、新しいアプローチはなくて、ピッチングスタイルを変えずに自分のピッチングをするだけだよ