陸上自衛隊板妻駐屯地は3月3日、消灯時間後に柵を乗り越えて不正に外出 した20代の自衛官を停職2日の懲戒処分にしました。 懲戒処分を受けたのは、第34普通科連隊に所属する陸士長（24）です。 板妻駐屯地広報によりますと、陸士長は2024年5月17日、午後11時の消灯時間後に柵を乗り越えて不正に外出し、その日のうちに再び柵を乗り越えて駐屯地に戻りました。 陸士長は動機について「消灯時間後にたばこを吸いたくなり、喫煙所