お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久（４２）とモデルでタレントの近藤千尋（３６）夫妻が３日、都内で行われた「ＰＰＩＨ新業態（食品強化型ドンキ）戦略発表会」に出席した。昨年で結婚生活１０周年を迎えた。太田は夫婦円満の秘けつを「謝罪パフォーマンス。これはある意味、タイパなんです。喧嘩した時に態度で分からせるとか無駄な時間が多い。その時間が無駄と思うので、奥さんが機嫌悪かったらまず謝罪する」と