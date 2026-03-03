俳優の寺田心（17）が、3日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演。ベンチプレスは115キロを上げることを明かした。【全身ショット】ベンチプレスは115キロ！大きくなった寺田心現在17歳になり身長は178センチほどになった寺田。「筋トレにすごいハマっていて」と二の腕の筋肉の写真が公開された。「増量期の時期で、もう少し大きくしていくんですけど」と紹介した。ベンチプレスの上げる重さを徹子に