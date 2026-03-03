昨年10月に両股関節の手術を受けてリハビリを続けている巨人・吉川尚輝内野手（31）が3日、川崎市のジャイアンツ球場で練習を行った。現状の回復状況について「順調にきていると思いますし、まだまだやることがたくさんある」と語った。この日は室内練習場でキャッチボールやマシン打撃などを実施。2月中は宮崎県都城市での故障班キャンプで1カ月間を過ごした。その間にはフリー打撃なども再開し「（体は）問題なくという感じ