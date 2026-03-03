１日の中山９Ｒ・富里特別（４歳上２勝クラス）で騎乗していたキャピタルリッチが故障し、向正面で落馬した菅原明良騎手（２４、美浦・フリー）が、第３腰椎椎体骨折で全治２〜３カ月と診断されたことが３日、分かった。菅原明はこの落馬負傷により、１１Ｒ・中山記念（Ｇ２）のオニャンコポンなど、計３鞍で乗り代わりとなっていた。