乃木坂46の川〓桜（22）が4月17日に23歳の誕生日を迎えることを受け、ファースト写真集「エチュード」を出版する新潮社がお祝い企画を実施する。3月16日までにオンラインストア「新潮ショップ」から同作を購入した人限定で、「ハート23歳のお誕生日“当日”に届く、さくたんからの愛のメッセージカードハート」が封入された写真集が届く。「ファンの方々と一緒にお祝いしている気持ちになりたい」と誕生日当日の4月17日に購入者の