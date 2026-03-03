ＷＢＣ韓国代表のキム・ドヨン内野手（金倒永＝２２）が２試合連続でアーチを描いた。３日の強化試合・オリックス戦に「１番・ＤＨ」でスタメン出場。２回二死一、三塁からオリックス先発・片山のスライダーを捉えた。鋭い打球は左中間席へ飛び込む３ラン。右こぶしを突き上げながらダイヤモンドを一周し、最後は決めポーズを見せた。前日２日の阪神戦でも２―３の５回に左中間に同点ソロを放っていたＫＩＡタイガースのスー