ミュージシャンのＤＡＩＧＯが３日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。人生で初めてＮＨＫ連続テレビ小説に出演したことを報告した。ＤＡＩＧＯは「速報！ＤＡＩＧＯばけばけ出演！朝ドラ初出演！」と３日放送の連続テレビ小説「ばけばけ」に出演したことを伝えた。さらに「人生初のＴＢ妻のバーター！藪医者の藪井さん！」と同ドラマ出演中の妻・北川景子のバーター、つまりＴＢ（妻のバーター）で出演した…とＤＡＩ語で解