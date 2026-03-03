Tinderとmimosasは2026年3月2日、恋愛・親密な関係における「同意」に関する意識調査の結果を発表した。調査は2026年2月7日〜8日、全国の18〜33歳の男女1,664名を対象にインターネット調査で実施した。「恋愛・親密な関係における同意」調査は国際女性デーにあわせ、若者の間での「性的同意」の広がりの実態を把握することを目的に実施したもの。Tinder○94.6%が「同意は重要」恋愛や親密な関係における「同意」の必要性全体の「同