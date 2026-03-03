巨人・西舘勇陽投手（２３）が３日、コンディション不良によりファームの故障班に合流した。午後１時からジャイアンツ球場の室内練習場で始まったメニューに参加した。練習後は「早く復帰できるように頑張ります」とコメントした。春季キャンプ１軍スタートを切った右腕は、２月２１日のヤクルトとのオープン戦（那覇）で最速１５１キロを計測するなど２回無安打０封。２６日の練習日もブルペンで約７０球を投げ込んで調整を進