岡山市役所 岡山市が特別養護老人ホームの整備事業者を募集しています。「ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム（定員29人）」1施設の創設です。 2026年3月2日に募集を開始し、質問受付期間は6月5日～26日午後4時、一次提出受付期間が9月2日～11日です。12月ごろに審査会が行われ、事業者が決まる予定です。 募集区域は、中学校区のうち、岡山中央（岡山・北区）、山南学園（岡山・東区）、