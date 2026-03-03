【北欧通貨】5日のCPIなどにらむ＝スウェーデンクローナ ドルスウェーデンクローナは、週を通じてドル買い・クローナ売りの圧力が強まり、下値を切り上げる展開となった。 23日～27日： 9.03 ～ 9.08 クローナのレンジ内で底堅く推移。 24日には一時 9.036 クローナまで押される場面もあったが、ドルの堅調さに支えられ値を戻した。 3月2日（重要）： 欧州市場からNY